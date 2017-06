Langer doorwerken steeds vaker gestimuleerd

Steeds meer bedrijven stimuleren het langer doorwerken van oudere werknemers. In 2016 nam 43 procent van de bedrijven maatregelen daartoe, blijkt uit de tweejaarlijkse Werkgevers Enquête Arbeid van onderzoeksinstituut TNO. Zes jaar eerder was dat nog een derde van de bedrijven.

De meest genomen maatregel is taakverlichting of aanpassing van het takenpakket. Dat zogeheten ‘job crafting’ wordt door 15 procent van de bedrijven gedaan. Ook is vaker ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken en hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor hun personeel.

Volgens werkgevers neemt het risico op werkdruk toe. Bijna de helft van de bedrijven noemt werkdruk als belangrijkste arbeidsrisico. Werkgevers nemen dan ook vaker maatregelen om die druk te helpen verlichten.

Inmiddels werkt al 55 procent van de werknemers bij een bedrijf dat langer doorwerken stimuleert. Dat aandeel lag in 2010 10 procentpunt lager.