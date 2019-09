Lange dagen maken als 76-jarige bouwvakker

Hij is al vanaf zijn dertiende aan het werk, maar aan stoppen moet hij nog lang niet denken. Riekelt Kaptein (76) uit Urk werkt nog ruim vijfentwintig uur per week in de bouw. „Met die lange dagen heb ik geen moeite hoor. Ik kan niet van mijn tijd genieten als ik niks te doen heb.”

Wekelijks rijdt Riekelt Kaptein (76) vanuit zijn woonplaats Urk een of twee keer naar Velp om daar te helpen twee kloosters te renoveren: het Emmaüsklooster en Kasteelklooster Bronckhorst. „Als er een deur geplaatst moet worden of er klopt ergens iets niet, dan neem ik dat voor mijn rekening.” Het zijn lange dagen: Kaptein vertrekt ’s morgens om zes uur en is soms pas om half acht ’s avonds weer thuis. „Daar heb ik geen moeite mee hoor. Thuis lig ik vaak even op de bank en ’s avonds ga ik meestal nog naar mijn eigen werkplaats. Anders ga ik maar naar die televisie kijken en daar is toch nooit iets op.”

Voor zijn werkzaamheden in Velp wordt Kaptein ingehuurd door bouwbedrijf Roelofs & Haase waar zijn zoon Albert ook werkt. Daarnaast maakt hij momenteel een dakterras voor een nieuwbouwwoning in Almere. „In mijn werkplaats maak ik dertien houten elementen van bijna vier meter per stuk. Daar komt later nog isolatiemateriaal tussen en er worden glasplaten op gezet.”

Daarbij blijft het niet: regelmatig neemt Kaptein allerlei klussen aan, voornamelijk in zijn woonplaats Urk. Al met al doet hij ondanks zijn leeftijd wekelijks nog ruim vijfentwintig uur betaald werk. „Toen ik vanwege mijn leeftijd moest stoppen vond ik dat niet leuk. Ik was gewend de hele dag aan het werk te zijn en in één keer hield dat op. Soms vragen mensen mij: moet je niet genieten van je vrije tijd of van een hobby? Maar dit is mijn hobby. Ik kan niet van mijn tijd genieten als ik niks te doen heb.”

Kaptein is al vanaf zijn dertiende aan het werk. „Ik zat op de ambachtsschool toen een groenteboer om een jongen vroeg. Tot mijn negentiende heb ik bij hem gewerkt. Ik stopte omdat hij zelf vier jongens had en ik bang was in de weg te gaan lopen.” Intussen was hij ook al werkzaam in de bouw en daar is hij gebleven. „Ik heb negen jaar als timmerman bij de firma Oost gewerkt, hier op Urk.” Nog weer later werd hij uitvoerder en uitzetter. „Dat heb ik een jaar of tien gedaan. Daarna ging ik solliciteren en kwam ik terecht bij een bedrijf in Wolvega. Zij vroegen mij: Waarom verlaat je de bouw? Het bleek dat ik bij een bedrijf in gas- en waterleidingen had gesolliciteerd, terwijl ik dacht dat het een bouwbedrijf was. Maar ik heb het gewoon geprobeerd.”

Verhuizing

Uiteindelijk heeft hij tien jaar voor het bedrijf gewerkt en werd hij uitgeleend aan de gemeente Sneek. Toen een verhuizing voor zijn werk onvermijdelijk leek, koos Kaptein ervoor weer de bouw in te gaan. „Mijn vrouw wilde Urk niet verlaten. En zo kwam ik weer in de bouw terecht.”

Kapteins derde zoon werkte inmiddels ook in de bouw, maar verloor zijn baan. Dat deed Kaptein ertoe besluiten samen met zijn zoon een eigen bedrijf te beginnen. Een tweede zoon kwam er later bij. „Wij noemden onszelf Klussenbedrijf Kaptein en Zonen. Meestal werkten we op Urk. Alles deden we zelf: aanbouwen, verbouwen, badkamers en keukens plaatsen, stukadoorswerk. Ik heb er twintig jaar gewerkt, daarna heb ik mij teruggetrokken en hebben mijn zoons mij uitgekocht. Ik heb toen mijn eigen werkplaats op het industrieterrein geregeld.”

Het bedrijf van zijn zoons groeide snel. „Later hebben ze nog dertig woningen in Vollenhove gebouwd en nog eens twintig in Biddinghuizen. Maar toen ging het mis. Ze groeiden te snel en kwamen in financiële problemen terecht.”

In 2017 werd het bedrijf overgenomen door Roelofs & Haase, waar Kaptein via zijn zoon momenteel nog klussen voor doet. „Ik geniet hiervan. Als ik zou stoppen zou dat noodgedwongen zijn.” Toch heeft Kaptein ook tijd om te besteden aan zijn andere hobby: zijn Barkas motorboot van elf meter lang. „Daar zijn mijn vrouw en ik afgelopen zomer nog vijf weken mee weggeweest.”

Loopbaan Kaptein

Geboren: 8 januari 1943 te Urk

Lagere school: Christelijke Wilhelminaschool

Vervolgonderwijs: Ambachtsschool in Emmeloord, Leerlingstelsel in Emmeloord, opleiding tot uitvoerder en uitzetter

Banen: timmerman bij firma Oost op Urk, uitvoerder en uitzetter bij Intervam te Rosmalen, eigenaar Klussenbedrijf Kaptein

Huidige baan: klusser bij Roelofs & Haase