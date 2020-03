Landen van G7: we beschermen wereldeconomie koste wat het kost

De overheden en centrale banken van de G7, een groep vooraanstaande industrielanden, beloven koste wat het kost de wereldeconomie te beschermen voor de negatieve effecten van het nieuwe coronavirus. Stimuleringsmaatregelen van overheden zullen „zo lang het nodig is” van kracht blijven, aldus een gezamenlijke verklaring op de website van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

De ministers van Financiën van de G7-landen gaan voortaan wekelijks met elkaar overleggen om gezamenlijk de coronacrisis te blijven aanpakken. De focus op dit moment ligt op fiscale maatregelen zoals steun aan getroffen bedrijven en ondernemers en het bevorderen van liquiditeit in het financieel systeem. Volgens de G7 is de wereldeconomie bestendiger geworden tegen schokken vergeleken met de vorige financiële crisis in 2008.

Verder deed de G7 een oproep aan olieproducerende landen zoals Rusland en Saudi-Arabië om mee te helpen de wereldeconomie uit de problemen te helpen. De twee landen zijn in een prijzenoorlog verwikkeld, wat een paar weken terug al tot een olieprijscrash leidde.

Bij de G7 horen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie.