Landelijke pinstoring bij Albert Heijn

Filialen van supermarkt Albert Heijn hebben last van een pinstoring. De storing is landelijk, aldus de supermarkt, en treft behalve de gewone supermarktfilialen ook de Albert Heijn To Go’s, de winkels van Etos en Gall&Gall en de winkels in België.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de netwerkstoring is, laat een woordvoerder weten. „We doen er met KPN alles aan om deze zo snel mogelijk op te lossen.”

In de tussentijd kunnen klanten in de winkels nog wel contant afrekenen. De zegsman wijst daarbij op corona-proof afrekenen: „Dus het geld niet overhandigen, maar op het betaalplankje leggen.” Klanten die online boodschappen hebben besteld kunnen bij de levering nog wel met pin betalen. Dat gebeurt via een mobiel pinapparaat.

Bij diverse winkels hangen briefjes op de deur om klanten te informeren over de pinstoring.