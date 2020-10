Landelijke huurprijs vrije sector voor het eerst in 6 jaar omlaag

De gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar tijd gedaald. Een nieuwe huurder betaalde in het derde kwartaal van dit jaar gemiddeld 16,56 euro per vierkante meter per maand. Dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Een prijsdaling in deze sector werd voor het laatst gemeten in het vierde kwartaal van 2014. Toen daalden de huurprijzen met 0,1 procent.

Volgens het woningplatform lijkt de coronacrisis de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig op de Nederlandse woningmarkt of stellen het startmoment van een baan uit. Hierdoor kunnen vrijgekomen huurwoningen minder makkelijk opnieuw verhuurd worden. Daardoor stijgt het beschikbare huuraanbod in de vrije sector.

De dalingen zijn dan ook vooral in grote en middelgrote steden te zien en in en rondom de Randstad. Eindhoven kende met een daling van 7,1 procent de grootste afname en ook in Amsterdam (min 5,9 procent), Utrecht (min 2,9 procent) en Den Haag (min 1,5 procent) daalden de prijzen. Van de grote steden werd een huurwoning in de vrije sector alleen in Rotterdam duurder. Daar steeg de prijs met 0,6 procent.

Pararius verwacht dat de coronacrisis de komende jaren zijn uitwerking op de huurmarkt blijft houden. Een verwachte hogere werkloosheid zal de vraag naar koopwoningen doen dalen en daardoor worden te koop staande huizen minder snel verkocht. Dat kan betekenen dat huizen worden verhuurd in plaats van verkocht, waardoor de huurprijzen verder zullen dalen. Tegelijkertijd is er nog een tekort aan woningen in Nederland, beseft directeur Jasper de Groot van Pararius, wat die trend zal dempen.