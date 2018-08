Landbouworganisatie: onderzoek droogteschade

LTO Nederland wil dat de overheid een grondig onderzoek instelt naar de schade voor boeren als gevolg van de langdurige droogteperiode. Daarin moeten onder meer de gevolgen voor gewassen en vee mee worden genomen. Dat zegt de landbouworganisatie in een reactie op de uitkomsten van een verkennend onderzoek die het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit onlangs naar buiten bracht.

Uit dat onderzoek bleek dat veehouders gemiddeld 25.000 euro minder inkomen hebben dit jaar. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde jaarinkomen. Ook aardappeltelers zijn zwaar getroffen. LTO wijst erop dat boeren in andere Europese lidstaten als Zweden, Duitsland en België vanwege de droogte financiële steun van de overheid krijgen, maar dat dit in Nederland niet gebeurt.

Het ministerie van LNV kwam wel met maatregelen om de gevolgen van de droogte te verzachten. Zo krijgen boeren langer de tijd om extra gras en voedergewassen in te zaaien zodat ze voldoende veevoer hebben in de wintermaanden. Ook mogen ze langer mest uitrijden. LTO is blij met die maatregelen waar de organisatie al langer voor pleitte.