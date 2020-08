Landbouwmechanisatiebedrijf Gebr. Weststrate past machines aan naar behoefte klant

De werkplaats in Krabbendijke is een wezenlijk onderdeel van het Zeeuwse landbouwmechanisatiebedrijf Gebr. Weststrate. Er worden nieuwe en tweedehands machines aangepast aan de Nederlandse (milieu)eisen. Daaronder zijn veel veldspuiten voor de akkerbouw.

Het bedrijf startte in 1929 met een dorsmachine. De broers Willem en Jan Weststrate hielpen boeren uit de regio met de verwerking van de oogst. Ook in de aardappelteelt gingen ze loonwerk doen. Geleidelijk kwamen er activiteiten bij: het repareren van tractoren en werktuigen, het dealerschap voor Ford-tractoren, de import vanuit België van veldspuiten van fabrikant Delvano.

Ruim negentig jaar na de start is het assortiment aanzienlijk breder: trekkers en smalspoormachines voor de fruitteelt, heftrucks, grondverzetmachines, veegmachines en apparatuur voor tuin en park, van bladblazers tot grasmaaiers. Gebr. Weststrate heeft vestigingen in Krabbendijke, Goes, Koudekerke en Nieuwerkerk.

Wingssprayer

Weststrate levert veel aan akkerbouwers: trekkers, spuiten, combines, persen. Voor de Delvano-spuiten is het bedrijf dealer voor heel Nederland.

„In overleg met de fabrikant is door de jaren heen veel ontwikkeld, mede op verzoek van klanten,” zegt directeur Wim Weststrate die met zijn zoons Arjan en Anton en met Jossé de Koeijer (afdeling bouwmachines) het bedrijf leidt. „Veel innovaties komen bij ons vandaan. Zo vraagt de klant om steeds bredere spuiten, nu tot 57 meter, waarmee hij in één werkgang een grotere oppervlak kan bewerken.”

Ook milieuregels vereisen aanpassingen aan machines. „Zoals driftreductie: voorkomen dat een bestrijdingsmiddel bij het spuiten te veel verwaait”, zegt Weststrate. Een techniek daarvoor is de zogeheten wingssprayer, die monteurs van Weststrate op spuitmachines monteren. „Flappen aan de spuitarmen zorgen ervoor dat de wind geen vat krijgt op het spuiten, zodat het middel inderdaad op het gewas terecht komt.”

Een ander voorbeeld van een aanpassing is het drukregistratiesysteem. dat vastlegt met hoeveel druk er gespoten wordt. „Van het ene op het andere moment werd het verplicht om vast te leggen met hoeveel druk er gespoten wordt. De kastjes daarvoor hebben we toen op veel machines geïnstalleerd.”

Weststrate maakt onder de naam Mac-Louis ook machines voor de uienteelt. Zoon Arjan: „Die leveren we in het hele land.”

Machines voor de akkerbouw zijn vaak streekgebonden. „Het maakt voor een aardappelrooier uit of je op zandgrond of op kleigrond werkt. Zand zeef je makkelijk weg, klei blijft liggen”, geeft Wim Weststrate een voorbeeld.

GPS

Ook melkveehouders kunnen bij het bedrijf terecht, onder meer voor maaiers, schudders, harken, voermengwagens en shovels. „Die hoeven we bijna nooit aan te passen”, zegt Wim Weststrate. „Gras is niet zo lastig te verwerken.”

In de landbouwmechanisatie wordt steeds meer digitaal en via GPS (elektronische plaatsbepaling) aangestuurd. Medewerkers regelen de machines daarvoor in.

Een recente ontwikkeling is de tractor op methaangas. Arjan: „We hebben er nog geen geleverd maar ik verwacht er wel wat van. De uitstoot van stikstof is minder.”

serie Rondom de boerderij

Een serie van acht artikelen over bedrijven en beroepen die afhankelijk zijn van de landbouw. Deel 3: het landbouwmechanisatiebedrijf.