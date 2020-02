Landbouwkoepel kritisch over uitkoopplannen kabinet

Het plan van het kabinet om honderden miljoenen te steken in het uitkopen van boeren die willen stoppen kan op weinig enthousiasme rekenen op het Landbouw Collectief.

De koepel die namens de sector met het kabinet spreekt, vindt het een „peperdure maatregel” die bovendien weinig stikstof bespaart. Dat zei voorzitter Aalt Dijkhuizen vrijdag na een ontbijt met premier Rutte en landbouwminister Schouten. „Wij willen dat de sector verder kan en uitkoop is niet onze eerste maatregel. Daar betaal je alleen voor mensen die weggaan en het gaat er ons om dat de boeren die blijven, verder kunnen.”

Dijkhuizen wil liever dat het kabinet naar de plannen van het Collectief kijkt, waarmee er volgens hem veel meer stikstof kan worden bespaard zonder dat er uitkoop nodig is. Het opkopen van boeren werkt niet op de grote schaal zoals het kabinet voor ogen heeft. „Sterker nog”, zegt Dijkhuizen. „Wij hebben sterke aanwijzingen uit onderzoek dat later beschikbaar komt dat het aan de natuur niets bijdraagt.”

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim zijn bezig met het doorrekenen van gegevens over stikstofemissie van milieuinstituut RIVM. De twee stichtingen presenteren de uitkomsten op 20 februari.

Het gesprek tussen het kabinet en de boeren werd vrijdag hervat na excuses van Farmers Defence Force (FDF) voor het sturen van een persbericht met een dreigende toon. Het kabinet zou later op de dag een brief naar de Tweede Kamer sturen over zijn plannen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Eerder deze week lekte uit dat het kabinet extra geld wil steken in het uitkopen van boeren.

Minister Schouten van Landbouw (l.) arriveert op haar ministerie voor een ontbijt met premier Rutte en vertegenwoordigers van het Landbouw Collectief. Tweede van rechts voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Collectief. beeld ANP, Bart Maat