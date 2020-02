„Landbouw niet belangrijkste bron van stikstof neerslag in natuur”

De landbouw veroorzaakt veel minder stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden dan het onderzoeksinstituut RIVM heeft berekend. Dat maakt het Mesdag Zuivelfonds donderdagmiddag bekend, schrijven het Algemeen Dagblad en Trouw.

De twee kranten hebben het nog niet gepresenteerde rapport van het Mesdagfonds ingezien. Daaruit zou blijken dat de landbouw verantwoordelijk is voor een kwart van de stikstof die in de natuur terechtkomt. Volgens de officiële cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is dat 46 procent.

Volgens het rapport houdt het RIVM het verkeer, de scheepvaart en de industrie uit de wind. Verkeer en scheepvaart zijn samen goed voor 42 procent van de stikstofneerslag. Het RIVM zegt: 6 procent.

Het Mesdagfonds –een soort denktank voor de melkveehouderij– presenteert donderdagmiddag de eerste uitkomsten van een onderzoek door „onafhankelijke specialisten” naar de RIVM-cijfers. Boerenorganisaties klagen al langer dat die gebaseerd zijn op rekenmodellen en niet op daadwerkelijke metingen van de stikstofneerslag. De RIVM-cijfers spelen een cruciale rol bij het kabinetsbeleid om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Volgens onderzoeksjournalist Geesje Rotgers, die betrokken is bij het Mesdagfonds, kloppen de cijfers van Trouw en het AD niet helemaal. Zij weigert de analyse vóór donderdagmiddag vrij te geven.

Rotgers liet eerder al doorschemeren dat de analyse van de RIVM-cijfers een heel ander licht werpt op de rol van de landbouw in de stikstofproblematiek. Kamerlid Jaco Geurts van coalitiepartij CDA denkt dat een aanpassing van het stikstofbeleid van het kabinet nodig is.