Lakeman eist informatie van ABN AMRO

Financieel activist Pieter Lakeman probeert donderdag via een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam informatie los te krijgen van ABN AMRO in het langslepende renteswapdossier. Volgens Lakeman weigert de bank tot op heden over de brug te komen met informatie over deze complexe financiële contracten. De gegevens zijn volgens hem nodig om de hoogte van de schadevergoeding te kunnen onderbouwen.

Lakeman treedt op namens tien mkb-bedrijven. Volgens de activist houdt ABN AMRO doelbewust informatie achter om de „benadeling van de bedrijven te verhullen”. De bank zou klanten bij de verkoop van renteswaps onvoldoende hebben ingelicht over de risico’s van die complexe producten, waardoor de bedrijven grote financiële schade leden.

Lakemans organisatie Swapschade dreigt naar eigen zeggen door de opstelling van ABN AMRO in bewijsnood te komen. In een eerder door Lakeman aangespannen procedure eist hij dat ABN AMRO alle schade vergoedt die de tien bedrijven door renteswapcontracten leden. Het gaat volgens hem om 7 miljoen euro.