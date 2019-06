Lagunitas staat voor uitbreiding in Limburg

De Amerikaanse bierbrouwer Lagunitas Brewing Company wil nog dit jaar zijn craftbier in flessen gaan produceren bij Brand in Limburg, waar sinds eind vorig jaar al wel tapbier van Lagunitas wordt geproduceerd. In eerste instantie gaat het om bier voor de Nederlandse markt. Dat zei topvrouw Maria Stipp van Lagunitas tijdens een bijeenkomst in Amsterdam.

Lagunitas, dat sinds mei 2017 volledig onderdeel is van brouwer Heineken, heeft als ambitieus doel om uiteindelijk de nummer één te worden op de markt voor speciaalbier met zijn belangrijkste bier IPA (India pale ale). Met de productie in Limburg wordt het bier, dat in de VS al de nummer één craft is, voor het eerst buiten de VS gebrouwen.

Lagunitas opende in Amsterdam eerder zijn eerste internationale proeflokaal, tevens de locatie voor de bijeenkomst. Dat idee moet navolging krijgen in steden als Parijs, Londen en Barcelona. Volgens Stipp wordt ook gekeken naar meer brouwerijen om ook daar bier te brouwen voor de lokale markt, zoals nu het geval is bij Brand. Nu nog wordt, behoudens Lagunitas-tapbier voor de Nederlandse markt in Limburg, bier voor de internationale markt in Chicago gebrouwen.

Lagunitas geeft er de voorkeur aan om in de toekomst bij meer kleinere lokale brouwerijen te gaan brouwen. De identiteit van lokale brouwers past beter bij de wijze waarop de Amerikanen hun brouwproces beleven. Lagunitas is momenteel in 35 landen beschikbaar. Aan het einde van het jaar moeten dat er veertig zijn.

In de Verenigde Staten is IPA van Lagunitas goed voor 11,5 procent van de markt voor craftbier. De brouwer benadrukt dat het tijd en moeite heeft gekost om de leidende positie te halen, maar dat het nog lastiger is om de positie te behouden. Het marktleiderschap werd al bereikt voordat Heineken in eerste instantie een samenwerking aanging met Lagunitas.