Lagere winst Hornbach op hogere omzet

Doe-het-zelfketen Hornbach heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere omzet in de boeken gezet. Het Duitse bedrijf zag de winst echter zakken. Dat kwam onder meer doordat er meer geld werd uitgegeven aan digitalisering dan verwacht.

De omzet van Hornbach groeide met 7,7 procent tot een kleine 1,1 miljard euro. De winkels buiten Duitsland groeiden net als voorgaande kwartalen harder dan die op de thuismarkt. Hornbach heeft filialen in acht andere Europese landen, waaronder Nederland, waar de omzet van winkels die langer dan een jaar open zijn met 8,2 procent toenam. In Duitsland was dat 4,4 procent, wat volgens topman Albrecht Hornbach wel sneller is dan de sector.

Onder de streep bleef een winst van 11,8 miljoen euro over. Dat was in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 15,8 miljoen euro. Eerder deze maand stelde Hornbach zijn verwachtingen al naar beneden bij. De bouwmarktketen verwacht nu een daling van de aangepaste operationele winst met meer dan 10 procent.