Lagere winst autoconcern Ford

Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor heeft in 2018 een lagere winst behaald, mede door de zwakkere vraag in China. De aangepaste nettowinst bedroeg bijna 5,2 miljard dollar, tegen ruim 7,1 miljard dollar in 2017. Dat bleek uit voorlopige cijfers die woensdag werden gepubliceerd.

Het bedrijf wees verder op de stijgende grondstofkosten, negatieve wisselkoerseffecten en de wereldwijde handelsspanningen. Deze factoren wogen ook op de resultaten. Ford gaf aan voor 2019 ruimte te zien voor een verbetering van de winst en omzet. De wereldwijde autoverkopen blijven dit jaar naar verwachting onveranderd vergeleken met afgelopen jaar.

Vorige week maakte Ford nog bekend het mes te zetten in zijn Europese divisie, waarbij naar verwachting duizenden banen verdwijnen en enkele fabrieken kunnen dichtgaan. De productie van sommige modellen voor de Europese markt wordt gestaakt. Met de ingrepen wil Ford zijn winstgevendheid in de regio verbeteren. Daarnaast kondigde het bedrijf een samenwerking aan met Volkswagen bij middelgrote pick-uptrucks.