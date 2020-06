Lagere start op Wall Street door virusvrees

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag fors lager geopend. De vrees voor een nieuwe golf aan coronabesmettingen doet zich voelen. Daardoor wordt de hoop bij beleggers op een snel einde aan de virusuitbraak en economisch herstel van de coronacrisis de kop ingedrukt.

De Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 2,5 procent lager en kwam daarmee uit op 24.975 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 2 procent in tot 2980 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,4 procent omlaag, tot 9456 punten.

Beleggers reageren verontrust door een opleving van coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten en in de Chinese hoofdstad Peking. Bedrijven die gevoelig zijn voor beperkingen om de uitbraak tegen te gaan leverden in, zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines en American Airlines, die tot 7 procent daalden. Cruisebedrijven als Carnival en Norwegian Cruise Line daalden tot ruim 7 procent.

Financiële fondsen als Bank of America en Citigroup daalden tot 3,8 procent. Oliebedrijven als ExxonMobil en Chevron leverden tot bijna 4 procent in. Zij staan onder druk vanwege de gedaalde olieprijzen. Het op Wall Street genoteerde Canadese e-commercebedrijf Shopify steeg 5,7 procent, dankzij een samenwerkingsdeal met supermarktgigant Walmart.