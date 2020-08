Lagere resultaten voor DSM door klap auto-industrie

Speciaalchemieconcern DSM heeft in het tweede kwartaal lagere resultaten behaald. Die zijn het gevolg van zwakkere prestaties bij de materialendivisie van het bedrijf, met veel klanten in de auto-industrie die stevig zijn getroffen door de coronacrisis.

De omzet van DSM kwam in de verslagperiode uit op ruim 2,2 miljard euro, iets lager dan een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 402 miljoen euro. Dat was 438 miljoen euro een jaar terug. De materialendivisie behaalde voor 534 miljoen euro aan opbrengsten, tegen 710 miljoen euro vorig jaar. Bij het onderdeel Nutrition kwamen de opbrengsten uit op ruim 1,6 miljard euro, meer dan de 1,5 miljard euro een jaar terug.

Het chemieconcern verwacht dat Nutrition in het volledige jaar op zijn minst 5 procent groeit in vergelijking met vorig jaar. Gezien de huidige onzekerheid in verband met de coronapandemie, durft het bedrijf het niet aan algemene winstvooruitzichten te formuleren. DSM behoudt het interimdividend, van 0,90 euro per aandeel.

Directeuren Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spreken van een „solide eerste halfjaar” tijdens buitengewone omstandigheden door de coronacrisis. „De ontwikkelingen in het tweede kwartaal waren in lijn met de verwachtingen die we in mei hadden gesteld, we doen het goed”, aldus Matchett. „We volgen de behoeftes van de markt, waar tijdens deze crisis het aanleveren van voedingsstoffen het relevantst is.”

DSM neemt de aankomende periode maatregelen om jaarlijks 25 miljoen tot 30 miljoen te besparen. De Vreeze zegt dat die kostenbesparing voor een groot deel bestaat uit het efficiënter maken van bepaalde takken. Waarschijnlijk is eind augustus duidelijk of er ook ontslagen gaan vallen.

In juni werd bekend dat DSM voor 980 miljoen euro het Oostenrijkse Erber Group overneemt, dat zich bezighoudt met natuurlijke voedingssupplementen, analyse van diervoeder en voedsel en bescherming van gewassen. Naar verwachting is de overname in het vierde kwartaal afgerond.