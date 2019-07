Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street zijn teruggekeerd na hun vrije dag vanwege de viering van Independence Day en verwerken het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid. Net als in Europa waren chipbedrijven uit de gratie vanwege een winstwaarschuwing van het Zuid-Koreaanse Samsung Electronics.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,5 procent lager op 26.836 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2978 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde ook 0,6 procent in, op 8122 punten.

Het Amerikaanse banenrapport viel beter uit dan verwacht. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in juni met 224.000 arbeidsplaatsen, terwijl economen in doorsnee op een aanwas met 160.000 banen hadden gerekend. Beleggers vinden deze cijfers altijd erg interessant, omdat ze van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Samsung, ’s werelds grootste chipproducent, zei dat de winst in het tweede kwartaal is gehalveerd, mede door de handelsspanningen tussen de VS en China. In New York genoteerde chipondernemingen als Micron Technology, Intel, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductors, Texas Instruments, Qualcomm en Nvidia gaven tot meer dan 2 procent terrein prijs.