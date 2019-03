Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de handel begonnen. Tegenvallende cijfers over de Duitse industrie wakkerden de zorgen over de staat van de mondiale economie aan. Eerder deze week kwam de Federal Reserve ook al met mindere economische vooruitzichten. Beleggers zijn verder in afwachting van een nieuwe ronde van handelsgesprekken tussen de VS en China.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 25.871 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,4 procent omlaag, naar 2844 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,3 procent tot 7817 punten.

Nike leverde in de eerste handelsminuten 4 procent in. Het sportartikelenconcern kwam met minder dan verwachte kwartaalcijfers op de proppen. Met name op de thuismarkt bleven de prestaties achter.

Juweliersketen Tiffany zette afgelopen jaar een recordomzet in de boeken. Wel viel de feestdagenperiode aan het einde van het jaar wat tegen. Daarvoor had het bedrijf eerder al gewaarschuwd. Het aandeel werd bijna 1 procent lager gezet.