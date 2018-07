Lagere opening op Wall Street

De beurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Beleggers op Wall Street reageren op een grote stroom bedrijfsresultaten. De prestaties van onlineretailer eBay vielen daarbij duidelijk tegen. Andere ondernemingen die de boeken openden waren IBM, verfreus PPG en sigarettenmaker Philip Morris.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 25.148 punten. De brede S&P 500 leverde 0,1 procent in tot 2811 punten en techbeurs Nasdaq gaf ook 0,1 procent prijs, op 7847 punten.

Webwinkel eBay ging in de eerste handelsminuten 8,5 procent onderuit, ondanks dat het de afgelopen periode wel meer kopers naar zijn marktplaats wist te trekken. Dat leidde ook tot een hogere omzet en winst. Het bedrijf heeft zijn vooruitzichten voor de omzet in de rest van het jaar echter naar beneden bijgesteld.

IBM kreeg de handen van beleggers wel op elkaar, met een plus van 3,3 procent. Het techconcern zette meer opbrengsten in de boeken, geholpen door zijn clouddivisie. Topman Ginni Rometty sprak van sterke omzet- en winstcijfers.

PPG en Philip Morris gingen na het openen van de boeken respectievelijk 0,6 en 5,8 procent omlaag. Verder is bekend geworden dat de Amerikaanse kabelreus Comcast (plus 3 procent) geen poging meer zal wagen om onderdelen van 21st Century Fox (min 1,5 procent) in te lijven. Wel blijven de Amerikanen in de race voor het Britse mediabedrijf Sky.