Lagere omzet en winst voor moederbedrijf van Pearle

Optiekketen GrandVision heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet en winst terug zien lopen. Het bedrijf had te lijden onder de coronamaatregelen waardoor in veel landen sinds maart de winkels dicht waren of maar een deel van de diensten konden leveren. De echte gevolgen daarvan worden pas in het lopende kwartaal duidelijk, waarschuwt het bedrijf.

Het moederbedrijf van onder meer Pearle en Eye Wish zegt dat de omzet in april met meer dan 80 procent daalde door de virusmaatregelen. De omzet werd nog enigszins op peil gehouden doordat de verschillende ketens die onder het bedrijf vallen, via de webwinkels meer bestellingen binnenkregen, met name voor contactlenzen.

Het bedrijf heeft inmiddels maatregelen genomen om de pijn wat te verzachten, zoals het grotendeels heropenen van de Nederlandse winkels. In verschillende andere landen waar de optiekketen actief is, mogen winkels weer open. GrandVision rekent echter niet op een snel herstel omdat maatregelen om gepaste afstand te houden voorlopig nog van kracht blijven. De onderneming schrapt daarom het dividend om zo meer geld in kas te houden.

In de eerste drie maanden van het jaar liep de omzet van GrandVision met bijna 5 procent terug ten opzichte van een jaar eerder, tot 926 miljoen euro. Het aangepaste operationeel resultaat (ebita) viel met 41 miljoen euro veel lager uit dan de 107 miljoen euro die vorig jaar de boeken in ging.

Ook maker van brillenglazen en -monturen EssilorLuxottica, die GrandVision wil overnemen, zag de resultaten vanaf maart flink dalen. Het Frans-Italiaanse bedrijf noteerde een 10 procent lagere omzet van bijna 3,8 miljard euro. De maker van Ray Ban-zonnebrillen verwacht dat de resultaten in het tweede kwartaal nog sterker geraakt worden door de coronacrisis.

Voor de overname door EssilorLuxottica verwacht GrandVision nog altijd dat die binnen de gestelde termijn kan worden afgerond. De zaak wordt momenteel behandeld door de Europese Commissie, die zich zorgen maakt dat er te weinig keus overblijft voor consumenten en andere opticiens na de samensmelting. EssilorLuxottica liet zich in zijn handelsupdate niet uit over de overname.