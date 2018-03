Lagere koersen op beurzen Azië

De beurzen in Azië zijn woensdag lager geëindigd in navolging van de koersverliezen op Wall Street. Beleggers in het Verre Oosten reageerden op het ontslag van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en er waren cijfers over de Chinese economie.

De Japanse Nikkei-index sloot met een min van 0,9 procent op 21.777,29 punten. Tot de grotere verliezers in Tokio behoorden de chipfondsen zoals Renesas, Advantest en Tokyo Electron met minnen tot circa 3 procent na de verliezen voor de chipsector in New York. De Japanse overheid meldde daarnaast dat de machine-orders in januari flink zijn gestegen, na een scherpe daling van de orders in december.

In Hongkong ging de Hang Seng in de tussentijdse handel 1,3 procent omlaag. Uit cijfers van het Chinese statistiekbureau bleek dat de industriële productie sinds begin dit jaar met meer dan 7 procent is gestegen, terwijl de winkelverkopen met bijna 10 procent klommen in de eerste twee maanden van dit jaar. Verder gingen de investeringen harder omhoog dan verwacht. Die beter dan verwachte cijfers kunnen de Chinese centrale bank mogelijk aansporen om maatregelen te nemen om economische oververhitting tegen te gaan.

In Seoul leverde de Kospi 0,4 procent in. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,7 procent.