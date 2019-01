Lagere inkomsten obligatiehandel JPMorgan

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal lagere inkomsten behaald uit de handel in obligaties vanwege de uitdagende omstandigheden op de financiƫle markten. Dat blijkt uit cijfers van de grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar bezittingen.

De opbrengsten uit de obligatiehandel gingen op jaarbasis met 16 procent omlaag tot 1,9 miljard dollar, wat beduidend minder is dan analisten hadden verwacht. Wel werd meer verdiend met de aandelenhandel dankzij de volatiliteit op de beurzen. Hier stegen de opbrengsten met 15 procent tot 1,3 miljard dollar. Ook steeg de omzet uit het adviseren bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen door de bank.

Met dienstverlening aan consumenten en bedrijven werden de inkomsten verhoogd, geholpen door de stijgende rente. De nettowinst in het vierde kwartaal van 2018 bedroeg 7 miljard dollar, tegen 4,2 miljard dollar een jaar eerder toen een grote last in de boeken werd gezet voor de belastinghervormingen in de VS. De totale baten kwamen uit op 26,8 miljard dollar, tegen ruim 25,7 miljard dollar in het jaar daarvoor.

Over heel 2018 wist JPMorgan een winst te boeken van 32,5 miljard dollar op baten van 111,5 miljard dollar, allebei records. Het beheerd vermogen ging licht omlaag tot 2 biljoen dollar. Topman Jamie Dimon zei dat het financiƫle concern opnieuw een sterk jaar kende en wees daarbij op de recordresultaten in 2018.

De resultaten van JPMorgan Chase vielen zwakker uit dan verwacht en het aandeel lijkt op Wall Street lager te gaan openen. Branchegenoot Citigroup meldde maandag ook al lagere inkomsten uit de obligatiehandel. Later deze week komen Bank of America, Morgan Stanley en Goldman Sachs nog met cijfers. Later op de dag publiceert Wells Fargo resultaten.