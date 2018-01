„Lagere inkomens krijgen netto iets minder”

De lagere inkomensgroepen in Nederland moeten dit jaar netto wat inleveren. Verder gaat bijna iedere werknemer er juist iets in nettoloon op vooruit. Dat blijkt uit berekeningen van salarisstrookverwerker ADP.

Mensen die tot 1500 euro bruto per maand verdienen, zijn in het algemene beeld de enige werknemers die er door alle ingrepen van de overheid iets op achteruitgaan, aldus ADP. Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Ze krijgen per maand netto zo’n 4 euro minder. Dit komt omdat zij de zogeheten arbeidskorting niet volledig te gelde kunnen maken.

Verder blijkt dat gepensioneerden iets moeten inleveren. Nederlanders met een aanvullend pensioen tot 2750 euro zullen het netto met tot bijna 7 euro minder moeten doen, vooral als gevolg van de hogere bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De AOW-uitkering gaat overigens wel weer een paar euro omhoog.

Het gaat überhaupt om kleine bedragen die mensen minder of juist extra op hun bankrekening krijgen. Wie een minimum- (bruto 1578 euro) of modaal (2894 euro) salaris heeft, krijgt maandelijks netto ongeveer 7 euro meer, omdat ze wat minder belasting hoeven te betalen. Mensen die twee keer modaal krijgen, zien vanaf januari 16 euro meer op hun salarisstrook staan.

„Het is niet het meest enerverende jaar”, zegt algemeen directeur Martijn Brand van ADP Nederland over de wijzigingen. Dit komt doordat Nederland in 2017 lang een demissionair kabinet had, waardoor er weinig grote veranderingen zijn doorgevoerd.

Alle plannen van het nieuwe kabinet zijn naar verwachting pas volgend jaar op het loonstrookje terug te zien. In 2019 staat er dus wat meer te gebeuren. Een van de grotere verschuivingen die dan zal plaatsvinden is het teruggaan van vier naar twee belastingschijven.