Lager slot voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met rode cijfers gesloten, terwijl elders in Europa ook overwegend minnen waren te zien. Op het Damrak ging metalenspecialist AMG in de uitverkoop na een winstalarm. Ook kwamen zwaargewichten Shell en ING met kwartaalberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,9 procent lager op 566,51 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 811,80 punten. De beurs in Parijs verloor 0,9 procent en Frankfurt was vlak. Londen zakte 0,5 procent na het rentebesluit van de Bank of England.

Bij de middelgrote bedrijven kelderde Advanced Metallurgical Group (AMG) ruim 10 procent in waarde. De metalenspecialist verlaagde zijn winstverwachting voor heel 2019. Analisten van ING haalden het aandeel van de favorietenlijst.