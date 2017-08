Lager slot Nikkei door Noord-Koreaanse raket

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag lager geƫindigd. Beleggers deden hun aandelen van de hand en zochten veiligere havens op zoals goud, de Japanse yen en de Zwitserse frank, nadat Noord-Korea een raket had afgevuurd richting Japan. Ook elders in het Verre Oosten stonden de beurzen onder druk na de nieuwe provocatie van het communistische land.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,5 procent in de min op 19.362,55 punten. Dat is het laagste niveau in bijna vier maanden. In Zuid-Korea verloor de Kospi ook 0,5 procent.

De Japanse effectenhuizen Nomura Holdings en Daiwa Securities stonden onder druk en verloren 0,8 procent.

Toshiba verloor 0,3 procent. Het Japanse technologiebedrijf heeft van zijn banken tot donderdag gekregen om de problemen met Western Digital over de verkoop van de chipdivisie op te lossen. Toshiba heeft hard geld nodig vanwege de enorme verliezen op zijn Amerikaanse nucleaire activiteiten en zette daarom de chipdivisie in de etalage.

De Hang Seng-index in Hongkong leed een tussentijds verlies van 0,3 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,8 procent lager de dag uit.