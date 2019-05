Lager begin Wall Street door handelssores

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag fors lager geopend. De aankondiging van president Donald Trump dat er tarieven komen op goederen uit Mexico drukten op het sentiment. China zorgde er met een zwarte lijst voor ‘onbetrouwbare’ buitenlandse bedrijven ook voor dat de handelsspanning volop onder de aandacht bleef.

De Dow-Jonesindex verloor in de eerste handelsminuten 1,1 procent tot 24.882 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 1,1 procent in tot 2758 punten en techbeurs Nasdaq ging 1,2 procent omlaag tot 7475 punten.

Trump kondigde aan dat de Verenigde Staten goederen uit Mexico met een heffing van 5 procent gaan belasten. Die gaat maandelijks met 5 procentpunt omhoog tot een maximum van 25 procent tenzij Mexico de illegale immigratie naar de VS oplost. Die heffing lijkt vooral autobouwers als Ford (min 2,6 procent) en General Motors (min 3,8 procent) te treffen.

De stap van China is een antwoord op de harde aanpak van Huawei door de VS. Het is nog niet bekend welke bedrijven de Volksrepubliek op de lijst gaat zetten, maar techbedrijf Apple (min 1 procent) en chipbedrijven als Qualcomm en Intel worden genoemd. Die chipmakers daalden tot 1,6 procent.

Computerbouwer Dell (min 8,3 procent) haalde meer omzet en zette een winst in de boeken. Taxi-app Uber kwam met zijn eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf en zag de omzet stijgen, maar ook het verlies hard oplopen. Het aandeel dikte 2,4 procent aan.