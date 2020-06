Lager begin voor aandelenbeurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe handelsdag begonnen. De flinke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten maakte beleggers enigszins nerveus. Daarnaast doen plannen van de Verenigde Staten voor extra importheffingen tegen een aantal Europese landen de stemming weinig goeds.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 1 procent lager op 25.888 punten. De brede S&P 500 verloor 0,8 procent tot 3106 punten en Nasdaq verloor 0,3 procent tot 10.101 punten. De techgraadmeter deed daarmee een stap terug van de recordstand van een dag eerder.

Ondernemingen uit sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronapandemie stonden als gevolg van de besmettingen onder druk. Zo stonden cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises en Carnival tot 6,4 procent lager. Ook luchtvaartmaatschappijen leverden aan beurswaarde in.

Automaker Ford verloor 1,1 procent. Het autoconcern kondigde plannen aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Verder was er aandacht voor Johnson & Johnson, dat 0,7 procent verloor. Een Amerikaanse rechter droeg het medisch bedrijf op een schadevergoeding van 2,1 miljard dollar te betalen vanwege asbest in babypoeder. Die boete viel de helft lager uit dan een eerder vastgestelde vergoeding.