Lage staalprijs drukt resultaat ArcelorMittal

Staalreus ArcelorMittal heeft het eerste kwartaal afgesloten met fors mindere resultaten dan een jaar eerder. Vooral de lagere staalprijs en de aanhoudende zwakte op de wereldwijde staalmarkt zaten het in Amsterdam genoteerde concern dwars.

Arcelor sloot de meetperiode af met een operationele winst van 769 miljoen dollar. Dat betekende praktisch een halvering op jaarbasis. De nettowinst kwam uit op 414 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder bijna 1,2 miljard dollar. Het bedrijfsresultaat (ebitda) daalde met 900 miljoen dollar tot bijna 1,7 miljard dollar.

Topman Lakshmi Mittal wees in een toelichting ook op de impact van stijgende kosten voor ruw materiaal. Daarnaast wees hij met een beschuldigende vinger naar de problemen op de Europese markt, waar maatregelen van de Europese Commissie om eerlijke concurrentie te bevorderen zich nog niet lijken uit te betalen. Volgens het staalconcern neemt Brussel te weinig stappen om dumping van goedkoop buitenlands staal in Europa tegen te gaan. Daarom zet Arcelor het mes in zijn staalproductie in Europa dit jaar. De maatregelen zullen resulteren in een tijdelijke productieverlaging van 3 miljoen ton op jaarbasis.

De omzet van het bedrijf kwam uit op 19,2 miljard dollar, hetgeen nagenoeg evenveel was als in de meetperiode een jaar eerder. De verschepingen van staal bedroegen 21,8 miljoen ton, tegen 21,3 miljoen ton een jaar eerder. Topman Mittal verklaarde verder dat het concern zich blijft focussen op zijn prestatieverbeteringsprogramma, met onder meer een verdere verlaging van de schuld.

De grootste staalproducent ter wereld rekent voor dit jaar op een toename van de wereldwijde staalvraag met 1 tot 1,5 procent, van een eerder voorspelde 0,5 tot 1 procent groei. Arcelor denkt dat zijn staalverschepingen dit jaar zullen stijgen in vergelijking met 2018.