Lage olieprijs zet rem op stijging consumentenprijzen

De prijzen die consumenten voor goederen of diensten betalen zijn in april minder hard gestegen dan een maand eerder. Dat komt voornamelijk doordat lage olieprijzen tanken flink goedkoper maakten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De consumentenprijzen stegen in april met 1,2 procent op jaarbasis, terwijl er in maart sprake was van een toename van 1,4 procent. Diesel, benzine en andere motorbrandstoffen werden vorige maand flink goedkoper, nu door de coronacrisis de vraag daarnaar is gekelderd. Daardoor kwamen olieprijzen in een vrije val terecht. Benzine kostte vorige maand gemiddeld 1,47 euro per liter, wat bijna 14 procent minder is dan een jaar eerder.

De ontwikkeling van consumentenprijzen is volgens het CBS niet hetzelfde als inflatie, maar wel een belangrijk bestanddeel daarvan. Inflatie is breder, omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld industriële producten, aandelen en goud worden meegerekend.