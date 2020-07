Lage energieprijzen drukken resultaat Vattenfall

Vattenfall heeft het afgelopen kwartaal door lage energieprijzen een stuk minder omzet geboekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het Zweedse bedrijf, dat ook actief is op de Nederlandse energiemarkt, draaide een verlies van 8,5 miljard Zweedse kroon (830 miljoen euro).

In het tweede kwartaal van het jaar is de prijs van elektriciteit in Nederland bijna gehalveerd ten opzichte van vorig jaar en in Duitsland was de prijs 43 procent lager. Dat komt onder meer door lage brandstofprijzen en warm weer, gecombineerd met een lagere vraag.

De omzet van Vattenfall kwam in het tweede kwartaal van 2020 10 procent lager uit op 31,3 miljard Zweedse kroon. Voor het eerste halfjaar kwam de omzet uit op 79,4 miljard Zweedse kroon, 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het afgelopen kwartaal maakte Vattenfall ook bekend de bouw van windpark Hollandse Kust Zuid 1-4 door te zetten. Dat moet het grootste windpark op zee ter wereld worden. De energiereus laat zich niet uit over de kosten, maar naar verluidt gaat het om een paar miljard euro.

Topman Magnus Hall heeft bekendgemaakt Vattenfall te verlaten. Het is nog niet bekend wie hem gaat opvolgen.