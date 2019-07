Lagarde voorgedragen als nieuwe baas ECB

Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), wordt waarschijnlijk de nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB). Ze kan de eerste vrouw worden als hoogste baas bij de ECB.

De naam van de 63-jarige Lagarde zong al langer rond in connectie tot de functie. De leiders van de Europese Unie bereikten dinsdag aan het begin van de avond een akkoord over de invulling van de belangrijkste banen binnen de EU. Daarbij greep Frans Timmermans uiteindelijk naast het voorzitterschap van de Europese Commissie. Het Europees Parlement moet nog stemmen over de voordrachten.

De huidige ECB-president Mario Draghi treedt eind oktober af. Lagarde staat sinds 2011 aan het hoofd van het IMF en werd in 2016 herkozen voor een tweede termijn van vijf jaar. Eerder was ze onder meer minister van Financiƫn in Frankrijk. Ze zal voor haar nieuwe baan moeten verhuizen vanuit Washington naar Frankfurt.