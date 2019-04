Lagarde: issues rond brexit nog niet opgelost

Het verdere uitstel van de brexit lost de „issues” die er nog altijd zijn niet op. Dat zei topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een eerste reactie.

Volgens Lagarde betekent dit dat de onzekerheid rondom de kwestie voorlopig aanhoudt. Ze is wel blij dat een no-dealbrexit voorlopig afgewend is. Dat scenario, waarbij de Britten zonder afspraken uit de Europese Unie zouden stappen, zou in de ogen van de Française een „verschrikkelijke uitkomst” zijn.

Eerder deze week noemde het IMF de brexit al een belangrijk risico bij de presentatie van zijn nieuwe economische groeiramingen. Een stormachtige brexit kan het economische plaatje in de wereld flink in de war schoppen.

Brussel is afgelopen nacht akkoord gegaan met het geven van meer tijd aan de Britten om hun vertrek te regelen. Daar is een flexibele einddatum van 31 oktober opgeplakt. Eind juni kijken de EU-leiders hoe de situatie er dan voor staat.