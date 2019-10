Laatste rentebesluit ECB met ‘Super Mario’

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag met zijn laatste rentebesluit onder het bewind van ECB-president Mario Draghi. De inmiddels 72-jarige Italiaan met bijnamen als Super Mario en graaf Draghila zwaait aan het einde van de maand af. Hij zal de geschiedenisboeken ingaan als de centralebankpresident die nooit de rente verhoogde.

Na zijn aantreden acht jaar geleden verraste Draghi in 2012 op het hoogtepunt van de Europese schuldencrisis met de woorden „wathever it takes”. Oftewel, hij zou zo veel als nodig doen om de euro te redden. Daarmee brak hij met het monetaire beleid van voorganger Jean-Claude Trichet en stortte de eurozone in een periode van renteverlagingen en andere stimuleringsmaatregelen.

Mede dankzij Draghi’s ingrijpen lukte het om de in problemen verkerende Zuid-Europese eurolanden binnenboord te houden. Maar met het economisch herstel in de jaren daarop begon ook de onvrede over het ECB-beleid toe te nemen. Zo krijgen mensen bijna geen spaarrente meer over hun spaargeld. De dreigende kortingen bij pensioenfondsen hangen ook samen met de lage rente.

Na Draghi’s voorlaatste rentebesluit in september brak een golf van kritiek los. Op de financiële markten werd gezegd dat Draghi met zijn nieuwe monetaire versoepeling wederom een „bazooka” tevoorschijn haalde. President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) was erg fel en ook andere beleidsmaker bij de ECB trokken de effectiviteit van de nieuwe stimuleringsmaatregelen van Draghi openlijk in twijfel. Een kritische ECB-bestuurder stapte zelfs op.

Naar verwachting tornt de centrale bank in Frankfurt donderdag niet nog eens aan de rente. Wel interessant is wat Draghi zal zeggen over het nieuwe opkoopprogramma voor obligaties dat hij in september aankondigde. In de middag zal hij nog een keer een toelichting geven op het monetaire beleid. Bij het volgende rentebesluit in december is het de beurt aan zijn opvolger Christine Lagarde. De voormalig topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) begint volgende maand aan haar nieuwe baan.