Laatste pluk bedrijfscijfers op Damrak

Beleggers kijken nu het cijferseizoen er grotendeels opzit vooral uit naar ontwikkelingen rondom de brexit en de Italiaanse begrotingskwestie. Verder blijft de handelsvete tussen China en de VS de markten bezighouden. Op het Damrak komen nog wel een aantal bedrijven met cijfers.

AEX-fondsen ASR en Altice Europe openen woensdag de boeken. Bij verzekeraar ASR zal er blijvende aandacht zijn voor de eventuele inspanningen die worden gedaan om branchegenoot Vivat in te lijven. Bij Altice zal met name gekeken worden naar de prestaties in Frankrijk. Hier was bij de vorige handelsupdate nog sprake van teleurstellende cijfers. Op dinsdag praat het kabel- en telecomconcern zijn aandeelhouders bij.

In het staartje van de kwartaalcijferperiode volgen op het Damrak ook nog resultaten van kleinere fondsen als Accsys, Envipco, Lucas Bols en B&S Group. Elders in Europa openen staalgigant ThyssenKrupp, drankproducent Rémy Cointreau en luchtvaartmaatschappij easyJet de boeken. In de Verenigde Staten geldt dat onder meer voor levensmiddelenbedrijf Campbell Soup en machinebouwer Deere.

Handelaren in New York en Japan maken zich op voor een korte week. Donderdag blijft de beurs in New York dicht wegens Thanksgiving en een dag later op Black Friday wordt daar maar een halve dag gehandeld. Veel aandacht zal tijdens deze officieuze start van het feestdagenseizoen uitgaan naar winkelbedrijven. In Japan blijft de beurs vrijdag dicht wegens dankdag voor de Arbeid.

Een motie van wantrouwen tegen de Britse premier Theresa May heeft nog niet genoeg leden van de Conservatieve partij achter zich gekregen om in stemming te worden gebracht. May verklaarde dat een „verandering van leider” de onderhandelingen over de brexit niet gemakkelijker zal maken en mogelijk vertraging kan opleveren.

Wat macrocijfers betreft verschijnen er onder meer publicaties over de consumentenuitgaven- en vertrouwen in Nederland. Uit de VS volgen data over de werkloosheid, consumentenvertrouwen en huizenverkopen. Verder wordt gereageerd op Franse, Duitse en Europese industrie- en dienstencijfers. Uit Duitsland volgen ook exportcijfers.