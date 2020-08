Laatste dag voor aanvraag NOW 2.0

Bedrijven die nog een beroep willen doen op loonsubsidie in het kader van de NOW 2.0-regeling, moeten hun aanvraag uiterlijk maandag indienen bij uitkeringsinstantie UWV. De regeling zelf loopt ook nog in september door. De inschrijving ging begin juli open.

Via de NOW 2.0 kunnen ondernemingen die een teruglopende omzet hebben een deel van hun loonkosten vergoed krijgen. Belangrijkste verschil met de eerdere NOW-regeling van dit voorjaar is het feit dat bedrijven die de tegemoetkoming in de loonkosten hebben aangevraagd nu ook werknemers kunnen ontslaan. De gedachte daarachter was dat ondernemingen zich gaan aanpassen aan de nieuwe economische situatie en daar horen soms ontslagen bij.

Vorige week had het UWV al bijna 1,5 miljard euro uitbetaald aan voorschotten voor de NOW 2.0-regeling. Bij de eerste NOW-regeling werd meer dan 4 miljard euro uitgekeerd.

Verschillende sectoren willen dat er een nieuwe NOW 3.0-regeling komt, die meer is aangepast op specifieke branches en rekening houdt met seizoensgevoelige bedrijven.