Laatste brug voor treinviaduct haven Rotterdam op zijn plek gezet

De laatste brug voor het nieuwe treinviaduct als onderdeel van het Theemswegtracé is zaterdagavond langzaam op zijn plaats gereden. Dat meldde het Havenbedrijf Rotterdam. Het plaatsen van de stalen boogbrug, die het viaduct compleet maakt, was een complexe klus, aldus een woordvoerder. De brug kwam namelijk boven op de Thomassentunnel, waardoor een snelweg loopt.

„Het is altijd spannend of de metingen kloppen. Elke meter dat de brug omlaag komt, wordt de druk in de tunnel met speciale meetapparaten bijgehouden”, aldus het havenbedrijf. De brug weegt zo’n 4100 ton en heeft een lengte van 269 meter. Om de brug te plaatsen moest de tunnel zaterdag vanaf 18.00 uur worden afgesloten voor het verkeer.

De eerste brug over de Rozenburgsesluis werd al in april geïnstalleerd. De laatste grote klus die nog overblijft, is de aanleg van de spoorlijn. Naar verwachting rijdt eind 2021 de eerste trein over het viaduct, waarvoor de bouw in 2018 begon. In totaal kost de aanleg van het Theemswegtracé 300 miljoen euro.

Het tracé zorgt ervoor dat goederentreinen niet langer over de Calandbrug bij Rozenburg hoeven. Die hefbrug moet vaak open voor schepen die naar de Brittanniëhaven varen en dat hindert het treinverkeer.