„Laat vervuiler in luchtvaartsector betalen”

Luchtvaartmaatschappijen zouden gestimuleerd moeten worden om met zuinigere toestellen te vliegen. Dit kan mogelijk door hogere luchthavengelden te rekenen voor vervuilers, zoals in het regeerakkoord wordt vermeld. Dat staat in een actieplan van circa twintig transportorganisaties en kennisinstellingen om de luchtvaartsector te verduurzamen.

De partijen, waaronder Schiphol, KLM, de TU Delft, VNO-NCW en de NS, hebben het plan woensdag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Een dergelijke extra belasting geldt al voor vliegtuiglawaai.

Milieuorganisaties zijn evenwel niet onder de indruk. Volgens Greenpeace komen de voorgestelde maatregelen neer op „business as usual met een klein groen strikje eromheen”. „Omwonenden zijn in het formuleren van deze plannen buitenspel gezet. Geen woord over bijvoorbeeld geluidsoverlast”, merkt de Noord-Hollandse Milieufederatie daarnaast op.

Volgens de partijen achter het actieplan kan door een aantal ingrepen de uitstoot van schadelijke stoffen met 35 procent worden verlaagd in 2030. Naast zuinigere toestellen is ook schonere brandstof een effectieve manier om op korte termijn de uitstoot te verminderen, menen ze.

Milieuwinst kan verder worden geboekt door het optimaliseren van vliegtuigroutes en procedures. Nu nog zijn veel routes, door het overvolle netwerk in Nederland en Europa, overbelast en niet altijd efficiënt. Dit leidt tot extra uitstoot en vertragingen.

De partijen pleiten voor het inzetten van alternatief transport op kortere afstanden, bijvoorbeeld per spoor. Op routes tot 700 kilometer zou de trein een goed en zuiniger alternatief kunnen zijn. Kansen zien ze ook op het gebied van elektrische en hybride voortstuwing van vliegtuigen. Nederland zou daar gericht onderzoek naar moeten doen, is de gedachte.