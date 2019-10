‘Laat Rabobank meebetalen aan uitkopen boeren’

Het kabinet moet zorgen dat de Rabobank als grootste schuldeiser in de veehouderij straks meebetaalt aan de uitkoop van boeren. Volgens oppositiepartij GroenLinks moet de bank meedelen in de financiële pijn door ‘niet presterende leningen’ af te schrijven, meldt het AD.

"Helpen wij de boeren of helpen wij de Rabobank?", is volgens GroenLinks-Kamerlid Bart Snels de ‘morele vraag’ die het kabinet moet beantwoorden. Volgens hem ontkomt de veestapel vanwege de stikstofproblematiek niet aan inkrimping, en zullen boeren die ermee stoppen een vergoeding moeten krijgen. Snels: "De Rabobank heeft heel veel geld aan de sector verdiend. Nog altijd staat 25 miljard euro aan leningen bij deze bank uit, ofwel 85 procent van de markt, terwijl we allemaal al heel lang weten dat deze vorm van intensieve landbouw en veeteelt niet houdbaar was."

Snels: "De les van de kredietcrisis is dat banken een zorgplicht hebben en mee moeten betalen, een bail-in dus." Het GroenLinks-Kamerlid roept minister van Financiën Wopke Hoekstra woensdag op hierover het gesprek aan te gaan met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Snels wil weten hoe het toezicht op risicobeheer bij banken is toegepast.