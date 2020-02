Laagste groei vliegtuigpassagiers in tien jaar

Vliegen werd vorig jaar weer populairder, maar de groei was het laagst in tien jaar. Dat meldt de internationale brancheorganisatie van de luchtvaart IATA. Die denkt dat de groei is afgeremd door economische en politieke omstandigheden.

In 2019 legden vliegpassagiers 4,2 procent meer kilometers af dan een jaar eerder. Voor eerst sinds crisisjaar 2009 is de groei onder de langetermijntrend van 5,5 procent uitgekomen. „Een remmende economische groei, afzwakkende wereldwijde handel en politieke en geopolitieke spanningen eisten hun tol op de wereldwijde vraag”, schrijft IATA. De groei was het grootst in Afrika en Zuidoost-Azië. De vliegkilometers van passagiers in het Midden-Oosten stegen het minst.

Vliegtuigen werden efficiënter benut. Vorig jaar was een record van 83 procent van de zitplaatsen in vliegtuigen bezet. Dat komt onder meer omdat de sector noodgedwongen moest reageren op het aan de grond houden van Boeing-toestellen van het model 737 MAX.