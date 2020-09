Laagste aantal faillissementen in 21 jaar tijd

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in augustus verder gedaald. Er werden 32 bedrijven minder failliet verklaard dan in juli. Het aantal faillissementen kwam vorige maand uit op het laagste aantal in 21 jaar tijd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de gegevens van het statistiekbureau blijkt nadrukkelijk dat de coronacrisis nog niet zorgt voor een faillissementspiek. Dat hangt mogelijk samen met het feit dat veel ondernemingen de crisisperiode tot nu toe met financiële steun doorstaan.

Het aantal faillissementen fluctueert aanzienlijk; dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend redelijk vlak. Na april 2020 daalde het aantal faillissementen vier maanden op rij en bereikte in augustus 2020 het laagste aantal na augustus 1999.

In de vorige maand werden 165 bedrijven en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 39. Dat zijn er evenveel als in juli. Het CBS merkt daarbij op dat de handel tot de bedrijfstakken behoort met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in augustus de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.