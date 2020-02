Laadpalenfabrikant Alfen groeit door energietransitie

Maker van laadpalen Alfen is afgelopen jaar flink gegroeid. Niet alleen de vraag naar laadoplossingen voor elektrische auto’s was sterk, ook de slimme oplossingen voor elektriciteitsnetwerken vonden gretig aftrek nu klanten druk bezig zijn met de energietransitie. Daardoor stegen de omzet en aangepaste bedrijfswinst stevig.

De totale omzet van het Almeerse bedrijf steeg met 41 procent tot 143,2 miljoen euro. De omzetgroei kwam vooral uit de toepassingen voor elektriciteitsnetwerken. Bij die tak liepen de verkopen op tot 103,6 miljoen euro van 74 miljoen euro een jaar eerder. De laadpalentak groeide verhoudingsgewijs sneller met een ruime verdubbeling, maar is met een omzet van 26,1 miljoen euro veel kleiner. De omzet liep terug bij de tak die zich bezighoudt met de opslag van energie. Hoewel de markt afgelopen jaar lastig was, blijft Alfen geloven in het potentieel voor dergelijke systemen.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 14,5 miljoen euro, tegen 3,6 miljoen euro van een jaar eerder. Ook als percentage van de omzet steeg deze winst, naar iets meer dan 10 procent. De aangepaste nettowinst kwam uit op 6,2 miljoen euro, een stijging van 666 procent ten opzichte van 2018.

Voor dit jaar denkt Alfen een omzet van tussen de 180 miljoen en 200 miljoen euro te kunnen realiseren. Het bedrijf houdt ook vast aan zijn strategie en doelstellingen voor de middellange termijn.