‘Laadpaal via webshop wordt steeds normaler’

De directe verkoop van laadpalen via webshops zal de komende jaren steeds meer ingeburgerd raken. Nu elektrische auto’s een steeds belangrijkere rol krijgen in de strijd tegen klimaatverandering, zullen ook steeds meer consumenten online op zoek gaan naar laadsystemen. Alfen, een Nederlandse fabrikant van laadpalen, mikt daarom op de bredere beschikbaarheid van laadpalen via bekende webwinkels.

„We hebben meerdere distributiekanalen”, legt commercieel directeur Richard Jongsma van Alfen uit bij de kwartaalcijfers van het bedrijf. Daarbij verkoopt de Almeerse onderneming zelf uitsluitend aan zakelijke klanten, zoals groothandelaren of uitbaters van laadstations. „Maar nu ook inderdaad aan webwinkels.”

Een van die webwinkels is Coolblue.nl, dat eerder deze week aankondigde laadpunten van onder andere Alfen te gaan verkopen. Ook via meer gespecialiseerde sites zijn ze te koop. „En nu zetten we ook stappen naar webwinkels die breder bekend zijn”, aldus Jongsma. „Mensen zullen er aan wennen dat laadpalen op meer plekken worden aangeboden worden dan alleen via installateurs of leasemaatschappijen.”

Alfen rekent voor de komende periode op een sterke groei van het elektrische wagenpark in Europa, mede door de komst van betaalbaardere stekkerauto’s. De steunpakketten die onder andere Duitsland en Frankrijk wegens de coronapandemie optuigden, bevatten bovendien financiële voordeeltjes voor de aankoop van elektrische auto’s.

Het is de Green Deal van de Europese Unie waarvan Alfen verdere meewind verwacht. Het piekverbruik van elektrische auto’s - te denken valt aan het laden van een Tesla - kan tot zes keer hoger zijn dan van een gemiddeld huishouden. Om die belasting op te vangen, ontwikkelt Alfen „intelligente” netwerksystemen die de vraag en aanbod van energiebronnen beter afstemmen. Diezelfde producten bieden bovendien soelaas bij schommelingen in de hoeveelheid wind- en zonne-energie, legt topman Marco Roeleveld van het bedrijf uit.

„Daarnaast heb je niet meer een fabriek aan de ene kant, en een gebruiker aan de andere kant. Je hebt nu overal zonnepanelen. Daardoor gaat het verkeer twee kanten op, terwijl het net voor eenrichtingsverkeer is ontworpen”, aldus Roeleveld.

Alfen, dat in 1937 begon met de productie van schakelapparatuur, groeit te midden van de coronacrisis hard. De omzet steeg in het derde kwartaal met 46 procent tot net geen 50 miljoen euro. Voor heel 2020 rekent het bedrijf op 180 miljoen tot 200 miljoen euro aan opbrengsten, wat minstens 36 miljoen euro meer is dan in 2019.