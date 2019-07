L’Oréal wil merken Mugler en Azzaro kopen

Cosmeticaconcern L’Oréal wil de merken Mugler en Azzaro kopen van de huidige eigenaar Clarins Group. Het Franse bedrijf voert exclusieve onderhandelingen, heeft het dinsdag laten weten. Mugler en Azzaro zijn voornamelijk parfummerken.

„Parfums vormen het hart van onze groeistrategie in het luxe marktsegment. Wij zijn er blij om dat we Mugler en Azzaro toevoegen aan onze portefeuille”, aldus Cyril Chapuy, hoofd van de luxe divisie. Hoeveel geld er mogelijk met de deal is gemoeid, heeft het bedrijf niet naar buiten gebracht.

Volgens L’Oréal hebben de twee merken een lange geschiedenis in parfumerie en mode. Mugler is bekend geworden met het parfum Angel dat volgens Clarins „doet denken aan je kindertijd”. Azzaro bestaat al sinds 1978. Het eerste Azzaro-mannenparfum was speciaal ontworpen om bij vrouwen in de smaak te vallen zodat ze het voor hun mannen zouden kopen, aldus Clarins op de eigen website.