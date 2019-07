L’Oréal maakt sterkste groei in jaren door

L’Oréal kende in de eerste helft van dit jaar op eigen kracht de sterkste groei in meer dan een decennium. Volgens de cosmeticamaker ging het vooral goed met de verkoop van schoonheidsproducten in China. Ook in andere Aziatische landen, zoals India, Indonesië en Vietnam, was sprake van een flink toegenomen vraag.

Gecorrigeerd voor zaken als overnames en wisselkoersen, zaten de opbrengsten op jaarbasis met 7,3 procent in de lift. Daarmee deed het concern het naar eigen zeggen stukken beter dan de rest van de markt. Alleen in Noord-Amerika gingen de zaken minder goed. Daar was duidelijk sprake van minder groei dan alom door kenners was verwacht. Waarschijnlijk komt dit door de stevige concurrentie in de Verenigde Staten.

In totaal bedroeg de omzet 14,8 miljard euro, waar in de eerste helft van vorig jaar nog 13,4 miljard euro in de boeken ging. Ook de winst steeg, met ruim 2 procent tot 2,3 miljard euro. L’Oréal kondigde verder een aandeleninkoopprogramma aan voor de tweede helft van het jaar ter waarde van maximaal 750 miljoen euro.