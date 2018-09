Pompoenen zijn er in alle maten, maar het exemplaar op de foto is wel erg groot. Kweker Graham Barrat won er vrijdag een wedstrijd mee in Harrogate, een stad in het noorden van Engeland.

Zijn pompoen weegt 319,8 kilo. De competitie om de zwaarste pompoen is onderdeel van een tentoonstelling voor tuinliefhebbers.