Kwartaalwinst ING zakt fors door coronacrisis

De winst van ING is in het eerste kwartaal flink gekelderd als gevolg van de coronacrisis. Het financiële concern hield onder de streep 670 miljoen euro over, ruim 40 procent minder dan een jaar eerder. Daarmee presteerde ING nog wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Zij gingen volgens een peiling door persbureau Bloomberg gemiddeld uit van een resultaat van iets minder dan 411 miljoen euro. ING zette in totaal 661 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden.