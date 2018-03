Kwartaalverlies Dell loopt fors op

Computerbouwer Dell heeft zijn verlies het afgelopen kwartaal fors zien oplopen tot ruim een half miljard dollar. Het Amerikaanse technologieconcern behaalde in dezelfde periode wel een 9 procent hogere omzet, onder meer dankzij goede prestaties van dochterbedrijf VMware dat bedrijfssoftware maakt.

Het nettoverlies was in dezelfde periode een jaar eerder nog 236 miljoen dollar. De totale opbrengsten kwamen uit op bijna 22 miljard dollar. Het bedrijf haalde meer geld binnen met de verkoop van pc’s en servers, met name aan bedrijven. De omzet van VMware steeg met een vijfde tot 2,3 miljard dollar.

Dell bevestigde vorige maand al dat wordt gekeken naar de mogelijkheden van een gang terug naar de beurs of een fusie met VMware, dat momenteel al aan de beurs is genoteerd. Dell werd door oprichter Michael Dell in 2013 van de beurs gehaald. Sindsdien stak het bedrijf een vermogen in overnames. De opbrengsten van een terugkeer op de beurs zouden gebruikt kunnen worden om iets aan de hoge schuldenlast te doen.