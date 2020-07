Kwartaalomzet AkzoNobel bijna een vijfde lager door corona

De omzet van verffabrikant AkzoNobel is in het tweede kwartaal met 19 procent gedaald naar bijna 2 miljard euro vergeleken met een jaar eerder. Door de coronacrisis stond vooral de vraag naar lakken vanuit de auto-industrie en luchtvaartsector sterk onder druk. Dat meldde AkzoNobel in een onverwacht tussentijds handelsbericht.

Volgens AkzoNobel nam de tegenwind van de crisis in de loop van het tweede kwartaal steeds meer af. De omzet in juni lag bijna 5 procent lager dan een jaar eerder, maar in mei was dat nog circa 20 procent en in april bijna 30 procent.

Het bedrijf zei dat de vraag naar decoratieve verf in Europa sterk aan het herstellen is en sneller dan verwacht. In China was de vraag aan het einde van het tweede kwartaal bijna weer terug op het oude niveau. Ook voor Performance Coatings was sprake van verbetering gedurende het kwartaal, maar de vraag blijft nog altijd aanzienlijk onder het niveau van vorig jaar.

Het aangepaste operationele resultaat bedroeg 238 miljoen euro tegen 305 miljoen euro een jaar terug. AkzoNobel zei dat strikte kostenbesparingen hebben geholpen om de zwakkere vraag te compenseren. Het bedrijf komt op 22 juli met volledige resultaten over de afgelopen periode.