Kwart van alle hazelnoten gaat in potje Nutella

De smeerbare hazelnootpasta van Nutella is erg succesvol. De onderneming achter het bekende merk, het Italiaanse bedrijf Ferrero, ziet zijn winst fors groeien, vorig boekjaar zelfs met meer dan 30 procent.

De Italianen zijn de uitvinders van de radio, de telefoon, de krant en de bank. Maar hun bekendste uitvinding is misschien wel de hazelnootpasta.

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was er een tekort aan chocolade en andere grondstoffen. Pietro Ferrero, een banketbakker uit Alba in de regio Piëmont in het noordwesten van Italië, kreeg het idee om als alternatief hazelnoten te mengen met een beetje cacaopoeder. In Piëmont was geen gebrek aan hazelnoten. Het product kon in plakken worden afgesneden, onder meer om op brood te doen.

De eerste smeerbare versie, waarvoor plantaardige olie aan het product werd toegevoegd, kwam een paar jaar later op de markt onder de naam Supercrema. Onder Pietro’s zoon Michele (1925-2015) zou dit product de wereld veroveren. De crème werd voortaan verpakt in herkenbare ovalen potten met een rond deksel. In 1964 kreeg Supercrema zijn definitieve naam: Nutella.

Hazelnootproductie

Het goedje werd zo succesvol dat Ferrero tegenwoordig een kwart van de mondiale hazelnootproductie afneemt.

Ook al is Italië wereldwijd de op een na grootste producent van hazelnoten, de oogst is niet voldoende om wereldwijd de 450 miljoen potten Nutella te vullen. Vandaar dat de hazelnoten nu vooral ook uit Turkije komen. Daar is wel kritiek op, omdat de arbeidsomstandigheden in dat land verre van optimaal zijn en Ferrero daarvan zou profiteren. Ook is er kritiek omdat Ferrero de monocultuur van hazelnoten zou bevorderen.

Door de toenemende vraag naar Nutella en andere hazelnootproducten, hebben Italiaanse boeren in toenemende mate interesse om hazelnoten te verbouwen. De prijs stijgt de laatste jaren. De kwalitatief beste soort, de Piëmontse hazelnoot, leverde dit jaar tot 6,30 euro per kilo op. Naar schatting wordt in Italië de komende jaren 20.000 hectare aan nieuwe hazelnootplanten geplant.

Verrassingsei

Ferrero zit niet alleen achter Nutella. In 1974 introduceerde de fabrikant het Kinder verrassingsei. een stukje speelgoed verpakt in een capsule van surrogaat-chocolade. Maar het ei heeft een enorme aantrekkingskracht op kinderen, vandaar de naam.

Kinder (Duits voor kinderen) is dankzij Ferrero mogelijk het bekendste Duitse woord ter wereld geworden. Het merk behoudt namelijk in bijna alle landen zijn oorspronkelijke naam. Duitsland was destijds Ferrero’s belangrijkste markt.

Andere beroemde merken uit de stal van Ferrero zijn Mon Chéri, Ferrero Rocher en TicTac. Eerder dit jaar introduceerde Ferrero Nutella Biscuits, dat onmiddellijk een succes werd. Binnen een maand gingen in Italië 2,7 miljoen verpakkingen over de toonbank.

In het laatste gepubliceerde boekjaar, eindigend op 31 augustus 2018, zette de holding van Ferrero 10,7 miljard euro om. De winst steeg met niet minder dan 35 procent tot 736 miljoen euro.

Ferrero International telt wereldwijd 25 fabrieken.