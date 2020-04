‘Kwart Nederlanders werkt in door maatregelen getroffen sectoren’

In totaal 2,3 miljoen mensen zijn in Nederland werkzaam in branches die in aanmerking komen voor overheidssteun onder de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is de regeling voor sectoren die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Het gaat om ongeveer een kwart van alle banen in Nederland.

Vorige week meldde het CBS nog dat 8,6 miljoen mensen werkzaam waren in sectoren die aanspraak op de regeling kunnen maken. Het statistiekbureau maakte daarbij een fout die het nu herstelt.

Bij bedrijven in branches die onder de TOGS-regeling eenmalig recht hebben op 4000 euro, werken ongeveer 1,1 miljoen mannen en evenveel vrouwen. Van de werknemers in de door de overheid gesloten branches is vier van de tien tussen de 25 en de 45 jaar oud.

Het CBS onderzocht de samenstelling van dat werknemersbestand op verzoek van enkele media. Binnen de branches die aanspraak kunnen maken op de TOGS, heeft niet elk bedrijf recht op de overheidssteun. Daarvoor gelden aanvullende voorwaarden.

Over de TOGS-regeling is het nodige te doen geweest. Nadat de regeling was bekendgemaakt werden er nog sectoren aan toegevoegd na protesten van brancheorganisaties.