‘Kwart Nederlanders heeft minder te besteden door coronacrisis’

Ruim een kwart van de Nederlanders heeft minder te besteden door de coronacrisis. Dat meldt accountants- en adviesbureau PwC op basis van onderzoek naar consumentenvertrouwen.

Vanwege een verlies aan inkomsten door de coronacrisis geeft 27 procent van de Nederlandse ondervraagden aan dat ze minder te besteden hebben. Dat heeft een directe impact op de Nederlandse winkelstraat. Zo geeft 38 procent van de respondenten aan minder uit te geven aan kleding. „Dat komt grotendeels door een combinatie van inkomensverlies en lockdownmaatregelen, tegelijkertijd heeft ook het blijvende karakter van meer thuiswerken invloed op onze kledingbehoefte”, zegt deskundige Peter Hoijtink van PwC.

De impact van de coronacrisis valt in Nederland nog mee vergeleken met andere Europese landen. In Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk gaven bijvoorbeeld respectievelijk 59, 55 en 40 procent van de ondervraagden aan minder te besteden te hebben. „Een pijnlijke constatering”, vindt Hoijtink. „Nederland exporteert ongeveer 75 miljard euro aan goederen naar deze landen. Een neergang in het uitgavenpatroon daar gaan wij in Nederland ongetwijfeld voelen.”

De sector die wel profiteert van de coronacrisis is de levensmiddelenindustrie en dan met name de supermarkten en onlineboodschappen- en maaltijdenbezorgers. Bijna de helft van de consumenten geeft aan dat ze sinds de uitbraak van het coronavirus meer hebben uitgegeven aan boodschappen.